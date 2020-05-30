Матрешку из 100 тонн минеральной воды построят в День России на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Акция по созданию матрешки из 100 тонн бутилированной минеральной воды пройдет в городе-курорте Железноводске (Ставропольский край) в День России. После акции минеральную воду раздадут жителям региона, сообщили в субботу в пресс-службе администрации города.

"На ставропольском курорте в День России создадут огромную "водяную" матрешку. "Строительным материалом" выступит главный природный ресурс самого зеленого ставропольского курорта - минеральная вода, а соберут матрешку волонтеры. Для "строительства" матрешки потребуется более 100 тонн "Славяновской" минеральной воды", - говорится в сообщении.

Строить матрешку будут из бутылок с минеральной водой, которую предоставят партнеры акции, одни из крупнейших производителей воды. "Акцию мы назвали "Наполним Россию здоровьем", потому что, наполняя наших гостей нашей "Славяновской" водой, мы делимся самым главным - здоровьем. Для строительства "водяной" матрешки будут два цвета - зеленый и белый. Планируем наполнить фигуру за несколько часов", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

После акции минеральную воду передадут волонтерам проекта "Тележка добра", который был запущен на Ставрополье в период пандемии. Проект направлен на обеспечение продуктами и товарами первой необходимости жителей региона, оказавшихся в трудной ситуации во время действующих из-за распространения коронавируса ограничений.

12 июня отмечается государственный праздник - День России. Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года. В 2019 году в России в этот день было организовано более 4,2 тыс. праздничных мероприятий, участниками которых стали более 5 млн человек.