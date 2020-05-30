Вывозной рейс доставил из Бангкока в Петербург 98 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" с 98 пассажирами, пожелавшими вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса, прибыл в субботу из Бангкока в Санкт-Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

"Прибыл", - говорится в статусе рейса номер SU271 на онлайн-табло авиаузла.

Как уточнили агентству в пресс-службе Пулково, на борту находятся 98 человек.

У всех прибывших возьмут анализы на наличие коронавируса, после чего граждане получат предписание о прохождении обязательной самоизоляции в течение 14 дней на дому. Тех, кто не может пройти самоизоляцию дома, отправят в обсервационный центр.

Власти Санкт-Петербурга подготовили необходимое количество автобусов, из расчета не более 25 человек в одной машине. Такая заполняемость позволяет развезти всех граждан по домам за 2-3 часа.