Врачи из Москвы научат владимирских коллег лечить "тяжелых" больных с COVID-19

ВЛАДИМИР, 30 мая. /ТАСС/. Бригада из шести специалистов ведущих московских клиник прибыла во Владимирскую область для оказания помощи в лечении пациентов с коронавирусом. Владимирские врачи планируют перенять столичный опыт в выхаживании тяжелых больных, сообщила журналистам врио директора областного департамента здравоохранения Юлия Арсенина.

27 мая в ходе рабочей встречи президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования.

"Коллеги имеют колоссальный опыт, потому что Москва являлась одним из первых субъектов, где начался рост заболеваемости, где появились тяжелые больные. И, конечно, наша задача научиться у докторов, у наших коллег выхаживать тяжелых больных, прежде всего, ну и, конечно, снизить заболеваемость в нашем регионе", - сказала она.

В составе бригады московских врачей инфекционист, пульмонолог, хирург, реаниматолог, помощник хирурга, часть из них работают в больнице в Коммунарке, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Работать в регионе они будут в течение двух недель. Кроме того, медики привезли в регион лекарства для лечения пациентов с коронавирусом в условиях отделений реанимации, сегодня в регион также поступит 1 млн медицинских масок, ожидается поступление медицинского оборудования, экспресс-тестов и т. д.

"За прошедшие два месяца мы приобрели достаточно обширный опыт по перепрофилированию [медучреждений] - это были и стационары, и госпитали, и непосредственно специфические учреждения, не имеющие отношения к сфере здравоохранения. Потому мы готовы этим опытом делиться, я думаю, что проблем у нас не возникнет", - сообщила журналистам руководитель консультативной бригады медицинских работников Москвы Полина Ваганова.

На 30 мая во Владимирской области зарегистрировано 2 617 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 685 пациентов, отмечен 21 летальный случай.