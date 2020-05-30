Во Владикавказе до конца года по нацпроекту построят детский сад на 280 мест

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 мая. /ТАСС/. Детский сад на 280 мест появится в этом году во Владикавказе в рамках реализации мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя республики.

"Во Владикавказе в 19-м микрорайоне началось строительство детского сада на 280 мест. Объект будет сдан в эксплуатацию до конца года. Работы ведутся в рамках программы "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда", - сказал собеседник агентства.

Детский сад будет состоять из двух этажей, во дворе установят физкультурные и игровые площадки, которые оснастят теневыми навесами. На данный момент идет отсыпка щебнем основания котлована и уплотнение катком, ведется монтаж стеновых блоков подвала.

По данным Федеральной государственной информационной системы доступности дошкольного образования, в Северной Осетии обеспеченность местами детей в возрасте до восьми лет на 1 декабря 2018 года составляла 89%, а на 1 октября 2019 года - 96%.

Кроме того, в 2020 году по нацпроекту "Демография" будет построен детский сад в Беслане на 230 мест, а также четыре пристройки к дошкольным образовательным учреждениям - две во Владикавказе на 55 мест, по одной - в селении Красногор и селении Иран, обе по 20 мест.