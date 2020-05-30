Справки о тестах на коронавирус будут проверять с 1 июня у гостей Костромской области

ТАСС, 30 мая. Справки об отсутствии контактов с больными коронавирусом и результаты теста на COVID-19 c 1 июня будут проверять у граждан, въезжающих в Костромскую область. Без документов гостям региона придется уходить на самоизоляцию, сообщается в субботу на сайте администрации региона.

"Принятие дополнительных мер связано с наступлением периода массовых отпусков и детских каникул. Все приезжающие в Костромскую область граждане из других субъектов обязаны иметь справку из медицинской организации по месту проживания об отсутствии контактов с инфицированными, которая получена не ранее чем за три дня до приезда в область. Кроме того, должны быть представлены результаты лабораторных исследований на отсутствие COVID-19. Эти требования будут распространяться как на детей, так и на взрослых", - говорится в сообщении.

В случае отсутствия требуемых справок граждане обязаны будут соблюдать строгую самоизоляцию на протяжении двух недель. Исключение составляют прибывшие в регион по служебной необходимости или специальным автотранспортом (скорая, пожарная помощь и др.) и следующих транзитом. Для соблюдения требований будут работать три пункта въездного контроля - со стороны Нерехты, Волгореченска и Ярославля.

Кроме того, власти региона приняли решение продлить до 14 июня ограничения на деятельность развлекательных и досуговых заведений, кинотеатров, бассейнов, спортивных центров, ресторанов, кафе, баров, столовых и гостиниц.

Послабления режима

Одновременно в Костромской области вводится ряд послаблений режима. С 1 июня будут разрешены занятия детских спортивных секций на открытом воздухе как в индивидуальном порядке, так и в группах не более 10-12 человек.

Также с первого дня лета МФЦ Костромской области начнут оказывать полный спектр государственных и муниципальных услуг. Прием будет осуществляться только по предварительной записи, при этом необходимо соблюдение мер безопасности - сохраняется масочный режим, дезинфекция, социальная дистанция. До настоящего времени сотрудники МФЦ оказывали только необходимые социально значимые услуги по линии социальной защиты населения, Росреестра и Фонда социального страхования.

Наибольшие послабления режима будут введены в трех самых благополучных в эпидемиологическом отношении районах, где не выявлено случаев заболевания коронавирусом - Вохомском, Павинском и Островском. С 1 июня там по предварительной записи возобновится работа библиотек, в остальных районах с понедельника можно будет вернуть литературу в библиотеки при входе без посещения помещений. Кроме того, в самых благополучных муниципалитетах будут открыты ярмарки.

По состоянию на 30 мая, в Костромской области коронавирусной инфекцией заболели 719 человек, вылечены 388 пациентов, проходят лечение в стационарах 75 человек. Десять пациентов умерли, большинство из них имели тяжелые сопутствующие заболевания.