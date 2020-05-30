Глава Северной Македонии вновь продлил режим ЧП в связи с коронавирусом

ЗАГРЕБ, 30 мая. /ТАСС/. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски в связи с распространением коронавируса нового типа в третий раз продлил режим чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщило в субботу северомакедонское телевидение " Телма ".

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Согласно информации телевидения, глава государства принял решение о продлении режима ЧП на очередные 14 дней с 31 мая по итогам состоявшегося заседания национального Совета безопасности и консультаций с министром здравоохранения Венко Филипче.

Решение президента, как отмечает телевидение, обусловлено развитием эпидемиологической ситуации в стране и необходимостью продолжения борьбы с распространением вируса.

Впервые режим ЧП в стране был введен 18 марта, 17 апреля продлен на 30 дней, а 15 мая - на 14 дней. Несмотря на это, в республике возобновили работу торговые центры, моллы, рестораны и кафе, отменен комендантский час, отдельным категориям иностранцев разрешено перемещаться по территории государства и пересекать границы. С 1 июня отменяется режим работы в дистанционном формате.

В республике на данный момент зарегистрировано 2 164 заразившихся, 1 535 человек выздоровели, 131 житель страны умер.