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Минкомсвязь сообщила о запуске Telegram-канала с информацией о поддержке семей

На канале "Госуслуги: для родителей" уже размещена информация о выплатах семьям с детьми и пояснение, как зарегистрироваться на портале госуслуг, где можно оформить заявку на получение этих выплат

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ сообщила о запуске Telegram-канала "Госуслуги: для родителей", где будет размещаться информация о выплатах для семей и другие данные по теме.

"Госуслуги" открывают новый Telegram-канал для родителей. Мы создали канал "Госуслуги: для родителей", где будет публиковаться самая актуальная и полная информация о господдержке российских семей, подробные инструкции и ответы на неочевидные вопросы", - говорится в сообщении в аккаунте министерства в Twitter.

В Telegram-канале уже размещена информация о выплатах семьям с детьми и пояснение, как зарегистрироваться на портале госуслуг, где можно оформить заявку на получение этих выплат.

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