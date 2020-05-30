Бригада врачей из Москвы прибыла в Псковскую область для помощи в борьбе с коронавирусом

ТАСС, 30 мая. Бригада врачей, выехавших в субботу из Москвы в Псковскую область для помощи псковским медикам в работе с зараженными коронавирусом, прибыла в регион. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Бригада из семи опытных медицинских специалистов в субботу, 30 июня, прибыла из Москвы в Псков для помощи псковским медикам в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. В составе бригады инфекционисты, анестезиологи, рентгенологи и пульмонологи, а также медсестра-анестезист", - говорится в сообщении. В Пскове бригада медиков пробудет около двух недель.

Поясняется, что медиков разметили на псковской базе спортивно-туристического комплекса "Раздолье", к работе в Псковском региональном COVID-центре специалисты приступят в воскресенье. По данным регионального оперативного штаба на 30 мая в Псковской области выявлено 815 случаев заражения и зафиксировано 10 смертей. Выздоровели 340 человек.

В субботу из Москвы выехали две бригады врачей в Псковскую и Владимирскую области для помощи местным специалистам в работе с зараженными коронавирусом. Возглавляют бригады врачи-хирурги, которые имеют большой опыт в перепрофилировании московских стационаров под работу с пациентами с коронавирусом.

Среди специалистов, отправляющихся в регионы - врачи НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, городской клинической больницы № 40 и ее филиала в Коммунарке, инфекционной больницы № 1, городской клинической больницы им. М. П. Кончаловского, ГКБ им. Д. Д. Плетнева, ГКБ № 4, МКНЦ им. А. С. Логинова, а также городской больницы города Московский.