Находящиеся в Колумбии россияне вернутся домой через Венесуэлу

БОГОТА, 30 мая. /ТАСС/. Посольство России в Колумбии поможет россиянам покинуть территорию страны, направив их в Венесуэлу, откуда они отправятся на родину. Об этом в субботу сообщили ТАСС в дипмиссии.

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"Была достигнута договоренность с венесуэльской авиакомпанией Avior о полете по маршруту Богота - Каракас. Также было получено разрешение от МИД Колумбии. Далее соотечественники вернутся на родину рейсом российской авиакомпании Azur Air", - заявили в посольстве, добавив, что перелет состоится 2 июня.

В консульстве добавили, что в настоящее время 78 граждан РФ выразили желание воспользоваться этим вариантом для возвращения домой.

В конце апреля дипломаты сообщили ТАСС, что на территории Колумбии находятся 87 граждан России и два гражданина Белоруссии и Казахстана, проживающие в РФ.

17 марта президент Колумбии Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения. Это подразумевает нахождение жителей страны дома. Выходить разрешается поодиночке при соблюдении определенных условий. Под действие ограничительных мер не подпадают сотрудники экстренных служб, банков, медицинских учреждений и журналисты.

Первый случай заражения зафиксирован в стране 6 марта. Общее число случаев заражения в Колумбии составляет 26 668, умерли 853 человека, 6 913 выздоровели.