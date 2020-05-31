Температура на 5-6 градусов ниже нормы ожидается со 2 июня на европейской территории РФ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Температурный фон на 5-6 градусов ниже нормы ожидается со 2 июня на европейской территории России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Холодная погода повсеместно на европейской территории. Ко вторнику на 5-6 градусов ниже нормы", - сказал он.

По словам Вильфанда, исключением будет лишь юго-восток европейской части России, на следующей неделе там будет тепло. "Астраханская, Волгоградская области, Калмыкия, Ставрополье - здесь теплая погода, 26-31 градус", - отметил научный руководитель Гидрометцентра.