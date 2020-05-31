В Волгограде возобновили подготовку к параду Победы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. Военнослужащие волгоградского гарнизона возобновили подготовку к параду Победы, который состоится 24 июня, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"К проведению тренировок парада в Волгограде всего привлечено более 30 единиц боевой техники и более 1,4 тыс. участников", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в тренировках принимают участие военнослужащие воинских частей, дислоцированных в Волгограде, расчеты войск Росгвардии, Следственного комитета РФ, МЧС, ФСИН России, казачьих обществ Волгоградской области, регионального отделения ДОСААФ России.

24 июня на Юге России военные парады пройдут городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. В парадах примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.