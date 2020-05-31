Первая скорая помощь для домашних животных начала работу в Якутии

ТАСС, 31 мая. Скорая ветеринарная помощь начала работать на базе одной из клиник в Якутске, сообщается в официальном аккаунте администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) в Instagram.
"Это своего рода экстренная мера в период пандемии, пока вызовов было мало, но мы провели уже первые ветеринарные работы", - приводятся в сообщении слова ветеринарного врача Егора Неустроева. Такая служба заработала в регионе впервые.
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Скорая ветеринарная помощь на базе одной из клиник начала свою работу в столице республики. «Автомобиль вышел на линию около трех дней назад, это, своего рода, экстренная мера в период пандемии, пока вызовов было мало, но мы провели уже первые ветеринарные работы», — отметил ветеринарный врач Егор Неустроев. По его словам, автомобиль скорой ветпомощи оборудован всем необходимым: в салоне устроена операционная с капельницей, есть носилки. Отмечается, что врачи могут приезжать на вызов как к мелким домашним животным, так и к крупному сельскохозяйственному скоту и выполнять все необходимые ветеринарные процедуры. #РСЯ #Якутия #скораяпомощьживотным #ветпомощь #ветеринары #новостиЯкутии
Отмечается, что врачи могут приезжать на вызов как к мелким домашним животным, так и к крупным сельскохозяйственным и выполнять все необходимые ветеринарные процедуры.
Власти Якутии в конце прошлой недели продлили ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, в том числе режим самоизоляции, до 14 июня. В регионе с начала пандемии зарегистрировано свыше 1 800 случаев заражения коронавирусом, более 800 человек выздоровели, восемь случаев закончились летальным исходом.