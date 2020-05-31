Первая скорая помощь для домашних животных начала работу в Якутии

ТАСС, 31 мая. Скорая ветеринарная помощь начала работать на базе одной из клиник в Якутске, сообщается в официальном аккаунте администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) в Instagram.

"Это своего рода экстренная мера в период пандемии, пока вызовов было мало, но мы провели уже первые ветеринарные работы", - приводятся в сообщении слова ветеринарного врача Егора Неустроева. Такая служба заработала в регионе впервые.