Число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом снова снизилось

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за неделю возросло на 17,8% против 22,3% за предыдущие семь дней. Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в воскресенье данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С 25 по 31 мая штаб сообщил о 61 362 заразившихся, с 18 по 24 мая их было 62 729. Таким образом, количество подтвержденных за семь дней случаев снижается третью неделю подряд.

Среднесуточный рост числа инфицированных уменьшился с 2,9% до 2,4%.

За минувшие семь дней в России выздоровели еще 58 584 пациента, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, в предыдущий период таких было 45 926. В относительном выражении недельный рост составил 51,8% против 68,2%.

Число умерших увеличилось на 1 152, или на 32,5%. При этом условный показатель смертности в стране заметно вырос - с 1,03% до 1,16%. О росте смертности в мае ранее предупреждала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.