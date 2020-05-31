Около 20 самолетов и вертолетов примут участие в воздушном параде 24 июня в Калининграде

ТАСС, 31 мая. Двадцать самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота (БФ) примут участие в воздушной части парада 24 июня в Калининграде. Об этом сообщает воскресенье пресс-служба БФ.

"24 июня в небе над площадью Победы пролетят 20 самолетов и вертолетов - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС", - отмечается в сообщении.

Высота полета боевых машин будет составлять от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа летательного аппарата.

В ближайшее время авиация БФ приступает к тренировкам на трех аэродромах Калининградской области - на Чкаловске под Калининградом, Черняховске и на военном аэродроме в поселке Донское.

Во вторник президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей.