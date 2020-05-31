Глава СК направит следователей в КЧР, где много обращений по информированию о коронавирусе

ЧЕРКЕССК, 31 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направит группу следователей в Карачаево-Черкесию, где от местных жителей стало поступать большое количество обращений о тяжелой ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"В связи с многочисленными обращениями граждан Карачаево-Черкесской Республики, связанными с недостаточной информированностью о распространении коронавирусной инфекции в регионе, а также нарушением прав медицинских работников, задействованных в оказании помощи заболевшим COVID-19, <…> по указанию Александра Бастрыкина в регион для оказания практической помощи будут направлены следователи центрального аппарата и ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель СК также поручил доложить о ходе всех проверок регионального управления о нарушении прав жителей и медицинских сотрудников в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Ранее в СМИ появились сообщения, что статистика о количестве заразившихся и умерших жителей республики с коронавирусом занижена в несколько раз. В республиканском управлении Роспотребнадзора исключили такую возможность, отметив, что "заявления о занижении данных не соответствуют действительности".