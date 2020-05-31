Прокуратура проверит обстоятельства изъятия троих детей из семьи в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Прокуратура Оренбургской области проверит законность действий сотрудников полиции и представителей органов опеки, участвовавших в изъятии детей из многодетной семьи в Домбаровском районе, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Прокурор Домбаровского района проводит проверку обстоятельств изъятия детей из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района. Проверка организована 25 мая 2020 года по поступившим обращениям и информации, полученной в результате мониторинга сети интернет", - сказано в сообщении.

Ранее в местных СМИ появилось видео, на котором снят момент изъятия детей. У женщины силой отнимают плачущих малышей, надевая наручники матери, которая отказалась отдавать их пришедшим в дом полицейским и представителям органов опеки.

Прокуратура намерена дать оценку действиям сотрудников полиции и представителей органов опеки, участвовавших в изъятии детей. В ходе проверки также изучаются обстоятельства произошедшего, поведение родителей, их образ жизни и жилищные условия семьи.

"Прокуратуре также предстоит сделать выводы об эффективности и достаточности работы с указанной семьей со стороны органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки будут приняты все необходимые меры, направленные на защиту прав несовершеннолетних, обеспечение их безопасности и здорового развития. Ход и результаты проверки поставлены прокуратурой области на контроль", - уточняется в сообщении.