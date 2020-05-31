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75-летие Победы
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Песков сообщил, что Путин посмотрит парад Победы с трибуны на Красной площади

Представитель Кремля заметил, что необходимо будет учесть и "эпидемиологическую модальность", однако выразил надежду, что ко времени парада от режима ограничений "практически ничего не останется"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за парадом Победы 24 июня, как обычно, с трибуны на Красной площади.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент интервью опубликован воскресенье на сайте vesti.ru

"Безусловно, будут [наблюдать за парадом] президент и гости на трибуне, - сказал он. - Безусловно, будут зарубежные главы государств".

Песков заметил, что необходимо будет учесть и "эпидемиологическую модальность", однако выразил надежду, что "ко времени парада от этого режима [ограничений] практически ничего не останется".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия75-летие Победы
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