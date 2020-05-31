Песков сообщил, что Путин посмотрит парад Победы с трибуны на Красной площади

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за парадом Победы 24 июня, как обычно, с трибуны на Красной площади.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент интервью опубликован воскресенье на сайте vesti.ru.

"Безусловно, будут [наблюдать за парадом] президент и гости на трибуне, - сказал он. - Безусловно, будут зарубежные главы государств".

Песков заметил, что необходимо будет учесть и "эпидемиологическую модальность", однако выразил надежду, что "ко времени парада от этого режима [ограничений] практически ничего не останется".