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Пандемия коронавируса нового типа

Попова призвала сохранять социальную дистанцию в самолетах

Глава Роспотребнадзора назвала эту меру обязательным условием на нынешнем этапе жизни

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Социальное дистанцирование между людьми должно соблюдаться при входе в самолет и выходе из него, а также во время нахождения в самолете. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого размещен в воскресенье на сайте vesti.ru.

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"Здесь тоже определенное регулирование предполагает, что дистанция, которая соблюдалась на входе в самолет, при нахождении [в самолете] и на выходе [из него], не должна меняться, должно быть социальное дистанцирование. На этом этапе нашей жизни это обязательное условие", - сказала она.

По словам Поповой, аэропорт должен будет предоставить столько автобусных рейсов до самолета, сколько необходимо с условием соблюдения дистанции. "Иначе он не выполнит свои обязательства перед пассажирами", - пояснила она.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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