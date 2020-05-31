Попова призвала сохранять социальную дистанцию в самолетах

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Социальное дистанцирование между людьми должно соблюдаться при входе в самолет и выходе из него, а также во время нахождения в самолете. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале " Россия-1 ", фрагмент которого размещен в воскресенье на сайте vesti.ru .

"Здесь тоже определенное регулирование предполагает, что дистанция, которая соблюдалась на входе в самолет, при нахождении [в самолете] и на выходе [из него], не должна меняться, должно быть социальное дистанцирование. На этом этапе нашей жизни это обязательное условие", - сказала она.

По словам Поповой, аэропорт должен будет предоставить столько автобусных рейсов до самолета, сколько необходимо с условием соблюдения дистанции. "Иначе он не выполнит свои обязательства перед пассажирами", - пояснила она.