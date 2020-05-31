Число случаев гибели детей на пожарах в России снизилось на четверть в 2020 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Количество случаев гибели детей на пожарах в России с начала года сократилась более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России в ответ на запрос, всего за первые четыре месяца 2020 года жертвами пожаров стали 126 детей.

"С начала текущего года гибель детей на пожарах снизилась более чем на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. За четыре месяца года на пожарах погибли 126 несовершеннолетних", - сказали в пресс-службе.

В МЧС назвали наиболее частые причины пожаров, в которых гибли дети. Так, неисправность электрооборудования и нарушения его эксплуатации привели к гибели 53 детей, еще 48 погибли на пожарах, которые возникли из-за неосторожного обращения с огнем. Неисправность устройства и эксплуатации печей стала причиной пожаров, на которых погибли восемь детей.

Для минимизации рисков возникновения пожаров и профилактики гибели на них людей МЧС России организовало и провело около 1,8 млн подомовых рейдов, подворовых обходов в жилом секторе, в них участвовало более 452 тыс. должностных лиц органов социальной защиты, образования, здравоохранения, полиции, представителей общественных организаций, советов отцов при уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ и волонтеров.

"Всего с начала года в жилом секторе устранено свыше 100 тыс. нарушений требований пожарной безопасности", - отметили в пресс-службе министерства.

Кроме того, МЧС России организует акции, направленные на пропаганду мер пожарной безопасности, обучает подростков правилам поведения при обнаружении пожаров на открытых уроках. Пропагандистская работа усилена в преддверии школьных каникул. Также работа по предупреждению гибели несовершеннолетних на пожарах продолжается в рамках проведения в России "Десятилетия детства".