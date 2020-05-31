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В Екатеринбург прибыл вывозной рейс из Нью-Йорка

Самолет "Аэрофлота" приземлился в 16:51 мск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Самолет компании "Аэрофлот" с россиянами, которые пожелали покинуть США и вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса, прибыл в Екатеринбург, следует из данных онлайн-табло уральского аэропорта Кольцово.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

По данным Кольцово, рейс приземлился в 18:51 по местному времени (16:51 мск).

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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