В Екатеринбург прибыл вывозной рейс из Нью-Йорка

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Самолет компании "Аэрофлот" с россиянами, которые пожелали покинуть США и вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса, прибыл в Екатеринбург, следует из данных онлайн-табло уральского аэропорта Кольцово.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

По данным Кольцово, рейс приземлился в 18:51 по местному времени (16:51 мск).