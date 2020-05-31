Роспотребнадзор работает над созданием экспресс-тестов для определения коронавируса

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор работает над созданием эксперсс-тестов для определения наличия новой коронавирусной инфекции, однако их использование должно регламентироваться, чтобы избежать больших погрешностей. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24" .

"Мы работаем над этим, и работают над этим в разных странах мира. Очень хороший был бы результат, если бы мы научились что-либо тестировать очень быстро. На сегодняшний день весь мировой опыт показывает, что как только переходим на экспресс-тесты, очень сильно растет погрешность метода. То есть, он может быть использован, но с определенными оговорками", - сказала она.

Попова также отметила, что в целом, в стране производится достаточно тест-систем для определения нового коронавируса, необходимости увеличивать мощности нет. "Сегодня производство расширяется, производство сегодня успевает. Бесконечного, безграничного роста тестирования не предполагается, и это не нужно, есть определенные цифры, [которые] мы заложили в методические рекомендации, которые считаем оптимальными для того, чтобы тестировать популяцию <...> Сегодняшних мощностей нам достаточно", - сказала она.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 405 843 случая заражения, выздоровели 171 883 человека, умерли 4 693. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.