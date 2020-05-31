СК: во время самоизоляции повысились риски преступлений против детей в интернете

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Риски совершения преступлений против детей выросли во время введенного из-за пандемии коронавируса режима самоизоляции. Об этом сообщила зампредседателя Следственного комитета России Елена Леоненко.

"Постоянное сидение дома закономерно приводит к увеличению времени, проводимого ими в интернете. Поэтому повысились риски совершения против детей преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных сетей", - сказала Леоненко в интервью "Российской газете".

Она добавила, что сейчас СК проводит проверки по фактам срыва дистанционных уроков. "Если будут основания, против таких "шутников" могут быть возбуждены уголовные дела", - отметила замглавы ведомства.

По ее словам, за прошлый год по направленным в суд уголовным делам 15,6 тыс. детей признаны потерпевшими. Наиболее распространенными преступлениями против несовершеннолетних остаются половые преступления, количество пострадавших от них детей составляет 63%. Затем идут преступления имущественного характера, истязания, причинение смерти по неосторожности, убийства и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. За последние пять лет число направленных в суд дел о преступлениях против детей остается примерно на одном уровне.

Леоненко отметила, что условием для совершения преступлений против детей является плохое исполнение своих обязанностей чиновниками. В 2019 году следователи направили более 15 тыс. представлений на местных чиновников в связи с недостаточной работой участковых, плохой воспитательной работой в образовательных организациях, недостаточной работой с судимыми гражданами, ненадлежащим отношением законных представителей несовершеннолетних к исполнению своих обязанностей. По результатам 211 проверок возбуждено 78 уголовных дел.