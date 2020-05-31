В Воронеже в параде Победы впервые примет участие расчет из военнослужащих-женщин

ТАСС, 31 мая. Сводный парадный расчет из 103 военнослужащих-женщин Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) впервые примет участие в параде Победы 24 июня в Воронеже, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе округа.

"Впервые в военном параде Победы в городе Воронеж примет участие сводный парадный расчет из 103 военнослужащих-женщин Гвардейской общевойсковой армии ЗВО. Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты - перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены", - сказали в пресс-службе.

Во время парада военнослужащие пеших парадных расчетов пройдут в строю по площади Ленина в течение 15 минут. В торжественном мероприятии примут участие офицеры управления общевойсковой армии, смешанной авиационной дивизии ЗВО, курсанты Военно-Воздушной академии, представители силовых структур, кадеты, юнармейцы.

Как отметили в пресс-службе округа, на площадке проведения сводных тренировок механизированной колонны подразделения РХБ защиты уже провели специальную очистку - первая тренировка пройдет здесь 3 июня. Кроме того, для исключения заноса и распространения инфекционных заболеваний подразделения будут проводить дезинфекцию транспортных средств, помещений для проживания. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, при наличии отрицательного результата его включат в состав участников парада.