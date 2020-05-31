Минздрав: для медиков риск заражения коронавирусом на работе меньше, чем в магазине

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники больниц больше рискуют заразиться коронавирусной инфекцией в общественных местах, чем на работе, контактируя с пациентами с легким и средним течением заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Риск [заражения коронавирусом] минимален в больнице. <...> С обычным пациентом легкой, средней степени тяжести риск значительно ниже, чем в магазине или в местах общественных", - сказала она, пояснив, что риск снижается благодаря использованию индивидуальных средств защиты.

Семенова отметила, что недопустимо насильно привлекать студентов медицинских факультетов к работе в больницах. "Если вдруг к нам поступают обращения о принудительности выполнения этих норм, мы принимаем очень жесткие меры", - подчеркнула она.

"Ребята, которые сегодня плечом к плечу подходят к пациентам, понимают, что от них зависят жизнь и здоровье, они становятся другими, они становятся более стойкими. Это наш будущий костяк, это будущая основа российского здравоохранения", - добавила замминистра.