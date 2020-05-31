В Карачаево-Черкесии развернут пятый госпиталь для пациентов с коронавирусом

ЧЕРКЕССК, 31 мая. /ТАСС/. Пятый госпиталь для жителей Карачаево-Черкесии, заразившихся коронавирусной инфекцией, развернут в городе Усть-Джегуте, рассказал министр здравоохранения республики Казим Шаманов в воскресенье в ходе прямого эфира в Instagram .

"Дополнительно у нас уже 70 коек к концу недели будут готовы для приема. Плюс будет еще один дополнительный госпиталь, у нас идет разводка кислорода, он будет готов через две недели", - рассказал Шаманов.

По его словам, новый госпиталь будет находиться в Усть-Джегуте в связи с большим количеством случаев заражения жителей города за последнее время. Всего в регионе развернуто 630 коек на базе четырех клиник. В них проходят лечение 540 человек.

Министр добавил, что на организацию и оснащение госпиталей в республике было выделено более 170 млн рублей. "На сегодняшний день в республику более 170 млн рублей было выделено на организацию и оснащение госпиталей под COVID, эти деньги были выделены из расчета на 170 коек. На эту сумму приобретались средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, кровати, кислородное оборудование - всего более 300 позиций", - рассказал Шаманов.

По данным оперативного штаба по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории КЧР, за последние сутки в регионе выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Карачаево-Черкесии 1 067 подтвержденных случаев заражения, из них 308 человек выздоровели, пятеро умерли.