В Калмыкии направят дополнительно 80 млн рублей на поддержку семей с детьми и безработных

ЭЛИСТА, 31 мая. /ТАСС/. Дополнительные меры региональной социальной поддержки семей с детьми и безработных в связи с пандемией коронавируса приняты в Калмыкии, соответствующие указы в воскресенье подписал глава республики Бату Хасиков. На поддержку из республиканского бюджета направят порядка 80 млн рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

"Указы главы республики разработаны для оказания единовременной помощи жителям Калмыкии, которые не попали под действие федеральных законов о выплатах населению. Всего будет охвачено более 13 тыс. детей в возрасте от 8 до 18 лет и порядка 2,6 тыс. состоящих на учете в Центрах занятости населения граждан. Для проведения единовременных выплат, согласно подписанным указам главы республики, из регионального бюджета будет дополнительно выделено порядка 80 млн рублей", - говорится в сообщении.

Единовременную выплату получат семьи, имеющие детей, которые достигли возраста от восьми до восемнадцати лет в период с 1 апреля по 30 июня текущего года. Для получения поддержки семья должна, по состоянию на 1 мая этого года, состоять на учете в органах соцзащиты и получать ежемесячное пособие на ребенка. Размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума, установленного в республике.

Дополнительную региональную поддержку получат граждане, признанные безработными в период с 30 марта по 1 июня 2020 года, и пособие по безработице которым назначено в минимальном размере. Этой категории граждан за счет средств республиканского бюджета будет начислена единовременная денежная выплата в размере 5 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе.

"Единовременные выплаты будут назначаться и выплачиваться Центрами социальной защиты населения, Центрами занятости населения на основании уже имеющихся данных, дополнительных документов получателям выплат предоставлять не нужно", - добавили в пресс-службе главы Калмыкии.

По данным оперштаба республики, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Калмыкии с начала пандемии составляет 1 074 человека, однако ситуация с заболеваемостью стабилизировалась - республика вышла на так называемое плато. Выздоровели и выписаны 493 человека, умерли 15 пациентов. В тяжелом состоянии на сегодняшний день находятся 11 пациентов, из них восемь - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Режим самоизоляции в Калмыкии продлен до 7 июня включительно.