В мечети Москвы верующих будут пускать при условии ношения масок

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Верующие с 1 июня будут допускаться в московские мечети при условии ограничения числа молящихся, соблюдения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции. Об этом муфтий Москвы, заместитель председателя Духовного управления (ДУМ) РФ Ильдар Аляутдинов написал в воскресенье на своей странице в Facebook .

"С началом поэтапного смягчения ограничений, введенных из-за пандемии, а также с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, с 1 июня мечети города Москвы возобновят свою деятельность. Снятие ограничений на коллективное богослужение будет проходить поэтапно. В первое время пятничные намазы предусматривают ограниченное число молящихся, размещенных с соблюдением социальной дистанции. В связи с этим призываем верующих посещать мечети только при необходимости, не нарушая масочно-перчаточный режим", - написал муфтий.

Он напомнил, что при малейших признаках заболевания участие в коллективной молитве будет невозможно. "Пропускной режим также сохраняется, поэтому для передвижения по городу потребуется оформление пропусков. Лицам с малейшими признаками ОРВИ принимать участие в коллективных молитвах будет запрещено, поэтому просим заранее оценить свое состояние. Также настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения мечети лицам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания".

Ранее муфтий сообщил ТАСС, что московские мечети планируется начать открывать для посещения с 1 июня.