В Крыму отменили плату за обсерваторы для приезжающих без цели

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Власти Крыма отменили плату за размещение в обсерваторах для прибывающих на полуостров без конкретной цели. Соответствующий пункт изменен в указе главы региона о режиме повышенной готовности, текст которого в новой редакции в воскресенье был размещен на сайте правительства республики.

"Обеспечить изоляцию в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Крым для непрерывного медицинского наблюдения и обследования по адресу, указанному в уведомлении о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора", - говорится в тексте документа.

Таким образом из указа исключены слова: "расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем граждан, в том числе лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются указанными гражданами".

Поправками к указу главы Крыма от 24 мая жителей других регионов России и компании, направляющие сотрудников в командировки на полуостров, обязали оплачивать размещение в обсерваторе и лабораторные исследования на коронавирус.

Источник в правительстве Крыма подтвердил ТАСС, что требование оплачивать размещение в обсерваторах в регионе отменено.

За последние сутки в Крыму выявили 10 новых заразившихся. По состоянию на 31 мая в республике зарегистрированы 385 случаев коронавирусной инфекции. 28 из них были завезены из-за границы, 74 - из других регионов России, 270 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 - при лабораторном скрининге здоровых людей. Под медицинским наблюдением находятся 2519 человек: дома - 1396 человек, в стационарах - 270 человек, изолированы в обсерваторы - 853 человека. Выздоровели за весь период - 229 человек. Умерли - 11.