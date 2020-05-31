В КЧР будет увеличено число тестов на коронавирус с 700 до 1 тысячи в сутки

ЧЕРКЕССК, 31 мая./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) увеличат количество проводимых тестов на наличие коронавируса до 1 тыс. в сутки, рассказал министр здравоохранения Карачаево-Черкесии Казим Шаманов в воскресенье в ходе прямого эфира в Instagram .

"Мы проводим в среднем 700 тестов в сутки, со вторника мы постараемся увеличить это количество до тысячи. Связано это с тем, что мы усиливаем службу за счет привлечения дополнительных кадров и получаем дополнительное оборудование для проведения тестов", - сказал министр.

Он обратил внимание, что всего с начала пандемии в регионе проведено 27 тыс. тестов на наличие коронавируса, тестирование прошли более 21 тыс. жителей.

"Есть категории, которые обязательно должны пройти тестирование. Это медработники, которые работают в госпиталях, медработники, которые находятся на передовой, люди старшего поколения и те, у кого есть симптомы - все они в первоочередном порядке должны проходить тестирование, а результаты должны быть получены в течение 48 часов", - сказал Шаманов.

Он также отметил, что за время пандемии было проведено 6,4 тыс. компьютерных томографий легких, нагрузка на КТ возросла в 5,6 раз. Всего в республике 11 единиц компьютерных томографов, еще один будет принят в работу на следующей неделе в Черкесской городской клинической больницы.

По данным оперативного штаба по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории КЧР за последние сутки в регионе выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Карачаево-Черкесии 1 067 подтверждённых случаев заражения, из них 308 человек выздоровели, пятеро умерли.