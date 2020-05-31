Религиозные организации ДУМ РФ с 1 июня начнут снимать ограничения на богослужения

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Религиозные организации в составе Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ будут поэтапно снимать ограничения на коллективные богослужения с 1 июня. Об этом говорится в циркулярном письме председателям централизованных и местных религиозных организаций в составе ДУМ РФ и Совета муфтиев России (СМР) за подписью первого заместителя председателя ДУМ РФ Дамира Мухетдинова, предоставленном ТАСС в воскресенье пресс-службой ДУМ РФ.

"Учитывая заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о стабилизации эпидемиологической ситуации в стране (от 25 мая 2020 года), в связи с чем во многих регионах России планируется поэтапное смягчение ограничений из-за пандемии, Духовное управление мусульман Российской Федерации считает целесообразным для мусульманских организаций в своей юрисдикции постепенное снятие ограничений на коллективные богослужения начиная с 1 июня 2020 года", - говорится в письме.

При возвращении к религиозной деятельности местным и централизованным религиозным организациям мусульман следует продолжать соблюдение масочно-перчаточного режима и дезинфекцию помещений, а также "ориентироваться на постановления, указы и иные документы органов государственной и местной власти". Также письмо предписывает снимать ограничения поэтапно: "например, в первую пятницу (5 июня) <…> ограничить число молящихся на пятничной молитве и размещать их в зале с соблюдением социальной дистанции". Лицам старше 65 лет и хроническим больным рекомендуется воздержаться от посещения мечети, участие в коллективной молитве также воспрещается для всех, у кого обнаружены признаки ОРВИ.

Ранее муфтий Москвы, заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Ильдар Аляутдинов сообщил ТАСС 29 мая, что московские мечети планируется начать открывать открыть для прихожан с 1 июня.