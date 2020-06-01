Международный день защиты детей пройдет в онлайн-формате

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Международный день защиты детей в этом году отметят в формате онлайн по всей России.

Поддержке семей с детьми и защите прав ребенка отводится важное место в политике России, при этом особое внимание уделяется традиционным ценностям, отметила в беседе с ТАСС уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Сегодня поддержка семей с детьми, защита прав каждого ребенка находятся в фокусе политики нашего государства. Отвечая на новые вызовы, которые возникают в сфере детства, в России принимаются новые законы, разрабатываются различные программы поддержки семьи, отцовства, материнства и детства, особое внимание уделяется традиционным ценностям создания большой и дружной семьи", - рассказала Кузнецова.

В этом году в преддверии Дня защиты детей образовательная онлайн-платформа "Учи.ру", которой пользуются 8 млн российских школьников, при поддержке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка запускает проект помощи малоимущим многодетным семьям. Учащимся с 1 по 11 класс из таких семей будет бесплатно предоставлен неограниченный доступ для занятий по школьным предметам, программированию, а также к развивающим играм. Доступ открывается на целый год с момента активации, которую можно совершить до 31 июля 2020 года.

Интерактивные занятия и онлайн-спектакли

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию и режим самоизоляции, мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей, в России состоятся, хотя и в режиме онлайн.

Так, 1 июня пройдет Всероссийский онлайн-фестиваль "Большая перемена". Герой России, летчик-космонавт, председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский откроет прием проектов на Всероссийский конкурс "Добро не уходит на каникулы". В течение дня по всей стране пройдут онлайн- и офлайн-мероприятия с участием музыкантов, спортсменов, ученых, дизайнеров, блогеров, представителей детских и юношеских движений, федеральных детских центров. В мероприятиях фестиваля "Большая перемена" примут участие первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, олимпийские чемпионки Алина Загитова, Елена Исинбаева, Екатерина Макарова и многие другие.

Музей В. А. Тропинина покажет видео-рассказ о детском портрете как особом виде портретного жанра на примере произведений XVIII-XIX веков. Кроме этого, состоится онлайн-встреча с известным художником, заслуженным работником культуры РФ Владимиром Богачевым, который расскажет, как в условиях самоизоляции организовать мастер-классы по рисованию, в том числе, для детей с ограниченными возможностями.

Телеканал "МИР" проведет трансляции театральных постановок со всей России. Неделю детских спектаклей откроет Московский театр "Et Cetera" под руководством Александра Калягина постановкой сказки Оскара Уайльда "Звездный мальчик". В программе также спектакли из театров Санкт-Петербурга, Иркутска, Барнаула, Кургана, Московской и Иркутской областей. Зрителей ждут "Сказка о золотой рыбке", "Колобок", "Стойкий оловянный солдатик", "Приключения Буратино", чеховская "Каштанка" и другие произведения. Самых маленьких зрителей от четырех лет ждут постановки кукольных театров России.

Виртуальные лагеря и настоящие подарки

В регионах к празднику подготовили образовательные и развлекательные онлайн-акции, мастер-классы и конкурсы, спортивные мероприятия и квесты, а также подарки. В Свердловской области власти передадут семьям, где воспитываются особенные дети, наборы с фруктами, какао, сухими завтраками, печеньем и книгами. Детям из многодетных и малоимущих семей Чечни в рамках федерального партийного проекта "Крепкая семья" волонтеры раздадут развивающие игры. Жители Курской области поздравят воспитанников детских домов и интернатов, подарят ребятам подписку на популярные издания.

Всероссийский благотворительный проект "Мечтай со мной" организует марафон исполнения детских желаний, приуроченный к Международному дню защиты детей. Основная активность проекта в этот день - исполнение заветных желаний его участников. Мечты исполняются как в онлайн-формате (встречи с кумирами, мастер-классы от профессионалов посредством прямой связи), так и офлайн - с соблюдением всех мер предосторожности и сохранением дистанции между участниками.

Воронежской театр оперы и балета совместно с фондом "Добросвет" подготовил и записал концертную программу "Карусель детства" в помощь детям, страдающим онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Также онлайн-концерт в честь Дня защиты детей даст Новосибирский духовой оркестр и сыграет произведения, записанные музыкантами в период самоизоляции.

Для школьников некоторых регионов Северо-Запада, которые собирались поехать летом в оздоровительные лагеря, в День защиты детей начнут работу онлайн-смены. "Семидневные смены позволят увлечь детей с самого утра до позднего вечера. Основная тематика смен - выбор профессии, изучение биологического разнообразия, инженерия и робототехника", - сообщили ТАСС в Министерстве образования Калининградской области.

Полезные знания и навыки

Ребята из Тюменской области в рамках онлайн-проекта "Детство БезОпасности" смогут пройти квест на знание основ личной безопасности. В подарок участники получат набор стикеров для онлайн-общения, специально созданных дизайнерами для этого проекта. Детям из Карачаево-Черкессии напомнят правила безопасного поведения в интернете и проведут открытый урок.

Орловский дворец пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина к празднику также запустил онлайн-марафон с ежедневными заданиями - например, предложить, как можно помочь очистить планету. "Мы не ограничиваем фантазию при выполнении заданий, как и используемые материалы: главное - желание и вдохновение", - говорят организаторы. Для детей из Самарской области призеры Всероссийских олимпиад по химии Илья Архипов и Дмитрий Дмитриев на You-Tube канале покажут интересные химические опыты, которые можно безопасно повторить в домашних условиях. Кроме того, подросткам предлагают поучаствовать в челлендже и выложить в соцсетях видео, на котором они задают вопросы своим бабушкам и дедушкам на молодежном сленге.

Ряд регионов предлагает к празднику детям и их родителям пересмотреть семейные фотоархивы. В Курганской области на конкурсе "В объективе: дети" жюри выберет лучшие семейные снимки жителей в разных номинациях. На базе волонтерского штаба "Мы вместе - Севастополь" откроется фотовыставка региональной общественной организации "Особые дети". "Фотографии, которые будут представлены на экспозиции, сделали детки с аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП и другими заболеваниями. Все они прошли обучение у фотографа по специальной программе", - отметили в пресс-службе штаба.

На Урале праздник начнут с бодрой зарядки - для маленьких жителей Югры общеокружную онлайн-зарядку проведет кандидат в мастера спорта по ушу, член молодежной сборной России Ульяна Тиунова. Также посвятить праздник подвижным занятиям и дистанционно поучаствовать в хореографическом фестивале предлагают детям Крыма.