Аронофски и Водянова примут участие в проекте "Сказки на дому"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Режиссер Даррен Аронофски, известный по фильмам "Черный лебедь", "Пи", "Реквием по мечте" и другим, и филантроп и супермодель, основательница фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова прочитают сказки в прямом эфире в День защиты детей, который отмечается 1 июня.

"Мы долго придумывали, как сделать наш проект более эффективным, чтобы мы могли помогать тем, кому помощь сейчас нужнее всего - благотворительным фондам. И придумали. Первого июня стартует серия проектов, которые направлены на поддержку фондов, помогающих детям, столкнувшимся с самыми разными испытаниями - от заболеваний до трудностей поведения, агрессии и травли. Мы надеемся, что сможем быть полезными и сделать что-то важное в это сложное и очень странное время", - сказал ТАСС музыкант, автор проекта "Сказки на дому" Василий Зоркий.

В течение дня авторы проекта будут рассказывать о четырех больших благотворительных фондах - "Подари жизнь", "Дети-бабочки", "Обнаженные сердца" и "Шалаш", а в их поддержку известные люди прочитают отрывки из любимых произведений. "Номинант на премию "Оскар" режиссер Даррен Аронофски прочтет сказку "Крошечка-хаврошечка" на английском с русскими субтитрами. Наталья Водянова прочтет сказку Сергея Козлова "Про Ёжика и Медвежонка", - сообщили в пресс-службе. Все сказки в рамках проекта доступны в прямом эфире и в записи на его странице в Instagram.

Компанию Аронофски и Водяновой составят Чулпан Хаматова - актриса кино и театра, соучредитель фонда "Подари жизнь", которая уже читала для проекта "Сказки на дому", и давний участник проекта - актриса, друг фонда "Шалаш" Любовь Аксенова. Она прочтет отрывок из романа Януша Корчака "Король Матиуш первый". Также в этот день запустят спецпроект "Дети - взрослым", в котором дети-актеры читают свои любимые книжки взрослым.

"Сказки на дому" - это домашний монотеатр, где каждый день звезды театра, кино и музыки читают детям разных возрастов и их родителям сказки, рассказы и повести, поют колыбельные на самых разных языках. Всего в проекте участвует более 80 артистов: от Максима Виторгана и Ренаты Литвиновой до Евгения Цыганова и Анны Чиповской. Расписание меняется каждый день, некоторые истории выходят в нескольких сериях, как сериал.