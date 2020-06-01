В Казахстане возобновляют внутреннее ж/д сообщение и снимают блокпосты между регионами

13 мая на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение о возобновлении движения пассажирских поездов внутри страны, прерванного в конце марта. Их запуск будет осуществляться с 1 июня поэтапно, с учетом спроса населения и в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах. Продажа проездных документов началась с 15 мая.

НУР-СУЛТАН, 1 июня. /ТАСС/. Внутреннее железнодорожное сообщение, прерванное в Казахстане в период пандемии коронавируса, с понедельника начнет поэтапно возобновляться. Помимо этого, власти регионов страны приступят к снятию блокпостов между регионами и вокруг населенных пунктов.

Первые два этапа предполагают курсирование поездов только в пределах Казахстана. На начальном этапе с первого дня лета будут запущены 54 поезда. На втором - с 10 июня - планируется запуск 39 пар. На третьем этапе по мере стабилизации санитарно-эпидемиологического состояния в регионах, а также после согласования с соседними государствами запланировано возобновление курсирования 15 пар поездов.

По данным министерства индустрии и инфраструктурного развития, в рамках последнего этапа предполагается движение поездов по направлениям: Алма-Ата - Ташкент, Саратов, Урумчи, Новосибирск, Казань; Нур-Султан - Челябинск; Караганда - Москва, Омск, Томск, а также Атырау - Астрахань.

Меры предосторожности

При этом главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, говоря о возобновлении движения поездов, подчеркнул, что оно будет осуществляться с соблюдением строгих санитарных мер. По его словам, вход в здание вокзала разрешат только при наличии маски и проездного билета, а перед входом сотрудники службы безопасности вокзала проведут бесконтактную термометрию пассажиров. В свою очередь провожающие в здание вокзала допускаться не будут.

Как отметил Байгабулов, накануне возобновления работы вокзалов и поездов должна быть проведена ревизия систем кондиционирования и замена фильтров, а в самих поездах - усилен дезинфекционный режим. При этом сотрудники и персонал поездов обязаны носить защитные маски и перчатки, а проводники будут проводить анкетирование пассажиров. Кроме того, ограничивается передвижение пассажиров из вагона в вагон. Рассадка во всех типах вагонов будет стандартная - по наличию билетов и посадочных мест. Также отсутствуют дополнительные ограничения на прием пищи в поездах.

Снятие блокпостов

Как отметил 29 мая министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, на протяжении последнего месяца темпы прироста инфицированных не превышают в среднем 5%. По его словам, это говорит о том, что ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем властей. В этот же день межведомственная комиссия с учетом предложений населения и государственных органов приняла дополнительные решения по смягчению ограничительных мер в стране.

Одним из главных стало решение о снятии с 1 июня межрегиональных блокпостов, которые поэтапно устанавливались с конца марта для недопущения распространения коронавируса. Тем не менее по распоряжению главных государственных санитарных врачей и властей регионов могут быть сохранены локальные блокпосты в зонах очага инфекции. Власти Нур-Султана и Алма-Аты в воскресенье объявили, что блокпосты вокруг этих городов начнут убирать уже этой ночью.

Вслед за снятием блокпостов и возобновлением автомобильного сообщения с 5 июня планируется возобновить автобусные перевозки и открыть автовокзалы.

При этом министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев отметил, что гражданам следует и дальше строго соблюдать санитарные требования и меры предосторожности. По данным МВД, в период карантинного режима в стране функционировали порядка 400 блокпостов, на которых были задействованы около 6 тыс. сотрудников отделов внутренних дел. Как подчеркнули в ведомстве, количество преступлений, совершенных в Казахстане в период связанных с коронавирусом ограничительных мер, сократилось на 26%.

Смягчение ограничений

Кроме того, по решению межведомственной комиссии с 1 июня возобновляется работа всех объектов спорта и культуры без зрителей, детских дошкольных учреждений, организаций дополнительного образования (не более 15 человек в группе), научно-исследовательских институтов и научных центров, деятельность фитнес- и СПА-центров.

При этом в комиссии отметили, что при низких показателях прироста с соблюдением строгих санитарных норм с начала летнего сезона приступят к работе гостиничные, санаторно-оздоровительные комплексы Федерации профсоюзов Казахстана, а также курортные и лечебно-оздоровительные объекты регионов.

Отмена ограничений

Ранее в связи с режимом чрезвычайного положения из-за пандемии и поручением главы государства о недопущении на внутреннем рынке дефицита социально значимых продуктов питания министерство сельского хозяйства объявило о введении до 1 сентября ежемесячного квотирования для экспорта некоторых видов сельхозпродукции. В начале апреля республика ввела запрет на вывоз гречихи, сахара, картофеля, луковичных, подсолнечника, масла подсолнечного. Кроме того, были введены ограничения на вывоз моркови, репы, свеклы, капусты, муки, пшеницы и меслина.

29 мая пресс-служба Минсельхоза сообщила, что ограничения на экспорт сельскохозяйственной продукции, введенные в Казахстане в условиях пандемии коронавируса, будут отменены с 1 июня.

О ситуации в стране

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. Позже глава государства поручил усилить карантинные меры во всех регионах страны. 29 апреля он подписал указ о продлении действия режима ЧП до 11 мая. С этого дня режим перестал действовать, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются.

К настоящему времени в Казахстане подтверждены 10 858 случаев инфицирования коронавирусом, 5 404 пациента выздоровели, 40 человек умерли.