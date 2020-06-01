На Кипре с 1 июня открываются музеи, археологические памятники и некоторые отели

НИКОСИЯ, 1 июня. /ТАСС/. Музеи, библиотеки, археологические и исторические памятники, а также ряд отелей открываются в понедельник в Республике Кипр. Это обусловлено вступлением в силу с 1 июня третьей стадии второго этапа ослабления карантинного режима.

В рамках введенной 21 мая первой стадии на Кипре был отменен комендантский час, сняты ограничения на передвижение по острову, заработали школы, открытые зоны кафе и ресторанов, парикмахерские и т. д. А в рамках второй (с 23 мая) заработали организованные пляжи, букмекерские конторы и были сняты численные ограничения на посещение богослужений в храмах, свадеб, крестин и похорон.

С 1 июня, согласно информации кипрского Департамента древностей, при входе во все музеи, а также в зоны раскопок на территориях поселений античного периода будут расставлены антисептики и дезинфицирующие средства для защиты от потенциальной угрозы распространения коронавируса. Также будут установлены указатели с обозначением безопасных маршрутов для посетителей, а в задачи персонала теперь входит обязанность следить за соблюдением социальной дистанции между гостями музейных комплексов и археологических памятников.

С 1 июня на Кипре также заработают морские порты. Круизным лайнерам разрешено заходить туда для дозаправки или ремонта, но при этом пока им не предоставлено право высаживать на острове своих пассажиров.

Открытие лишь части отелей

Формально 1 июня на острове открываются и отели - кипрские власти предоставили персоналу гостиниц восемь дней на то, чтобы подготовиться к приезду зарубежных гостей и научиться работать в условиях действия новых норм санитарной защиты и социального дистанцирования. Однако в условиях слишком малого притока внутренних туристов и закрытия до 8 июня включительно внешних границ острова многие гостиницы предпочли не работать себе в убыток и пока не начинать нового курортного сезона. Так, в субботу стало известно, что в июне согласились открыть двери лишь 10 из 57 отелей административного округа Пафос, причем большинство из этой десятки заработает только с 20 июня, когда на остров без необходимости предоставления сертификата о негативном результате теста на коронавирус уже будут допущены туристы из 13 стран: Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Израиля, Литвы, Мальты, Норвегии, Словакии, Словении и Финляндии.

Формально граждане этих 13 стран, а также еще Польши, Румынии, Швейцарии, Хорватии, Чехии и Эстонии, смогут прибывать на остров с 9 июня, то есть со стартом третьего этапа ослабления карантинного режима и снятием запрета на прилет на Кипр пассажирских авиарейсов. Но отельеры полагают, что требование иметь при себе сертификат об отсутствии инфекции по итогам ПЦР-теста, сданного не позднее, чем за 72 часа до вылета на Кипр, может оттолкнуть значительное число потенциальных гостей острова. В целом же менеджеры отелей Кипра полагают, что дать подлинный старт курортному сезону на острове смогут только гости из трех стран - Великобритании, России и Швеции, которые традиционно формируют основную долю туристического потока на Кипр, и власти острова рассчитывают на их приезд уже в июле.

Воскресенье стало третьим днем подряд, когда на острове был выявлен только один новый инфицированный коронавирусом. На греческом юге с начала пандемии вирусом заразились 944 человека, 84% из них выздоровели. На турецком севере острова было выявлено 108 инфицированных, однако последний заразившийся в этой части Кипра был после выздоровления выписан из больницы еще 11 мая.