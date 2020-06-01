Сахалинская область единственная в стране открыла детскую летнюю оздоровительную кампанию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Работа детских летних лагерей в очном режиме началась в понедельник в Сахалинской области, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что дети не должны лишаться летнего отдыха, но порекомендовал начать оздоровительную кампанию в регионах на месяц позже обычного - с июля. Однако, по информации сахалинских властей, на островах уже достаточно благоприятная эпидемиологическая ситуация.

"В нынешний непростой период мы стали единственными, кто дал старт летней оздоровительной кампании с 1 июня. Принять юных островитян готовы более 300 лагерей. Безусловно, с соблюдением всех санитарных требований", - сообщили в пресс-службе.

По данным областного правительства, неоткрытых лагерей не останется. На сегодняшний день в регионе числится 310 таких мест отдыха для детей: 4 стационарных, 150 с дневным пребыванием, 100 профильных, 18 палаточного типа и 38 лагерей труда и отдыха. Учреждения получили заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам на предоставление услуг.

В отрядах должно быть не более 15 детей, на массовые мероприятия в закрытых помещениях не будут допускать больше 50 человек. Каждый желающий отдохнуть обязан предоставить медицинскую справку. При этом загородные лагеря должны будут работать по типу обсерваторов: без возможности посещения детей даже их родителями.

В Сахалинской области, входящей в число регионов с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой, зарегистрированы 74 зараженных, 58 человек вылечились, не зафиксировано ни одной смерти. Также не зарегистрировано ни одного случая заражения внутри региона, все заболевшие прибыли на острова с материка.