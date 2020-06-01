В Ухане впервые с 1 апреля не выявили ни одного бессимптомного инфицированного

ПЕКИН, 1 июня. /ТАСС/. Ни один бессимптомный случай инфицирования коронавирусом не был выявлен за сутки в городе Ухань, ставшем изначальным центром распространения эпидемии в Китае, впервые с 1 апреля. Об этом говорится в понедельник в заявлении комитета по вопросам гигиены и здравоохранения города.

"31 мая около 60 тыс. жителей Уханя прошли тестирование на нуклеиновые кислоты, в результате которого не было выявлено ни одного бессимптомного случая. Впервые с начала публикации нашим городом информации о бессимптомных случаях был зафиксирован нулевой прирост этого показателя за сутки", - отмечается в документе.

"Это свидетельствует о тех явных результатах, которые принесло проведенное Уханем массовое тестирование населения", - говорится в заявлении муниципального ведомства.

С 15 по 24 мая власти Уханя организовали массовое тестирование всего населения города: за это время было собрано 9 млн проб у 6,5 млн жителей. В ходе тестирования были выявлены 218 бессимптомных случаев протекания болезни.

Ситуация в стране

Власти Китая за минувшие сутки зафиксировали 16 новых случаев инфицирования коронавирусом среди прибывших из-за рубежа. Согласно опубликованному в понедельник заявлению Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за последние 24 часа не произошло ни одного летального исхода, три человека выписаны из медучреждений.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в провинции Сычуань - сообщается, что это 11 человек, прибывших накануне одним рейсом из Египта. Все пассажиры этого рейса были помещены в карантин. Еще двое заболевших выявлены в провинции Гуандун - они накануне прибыли из Нигерии. В автономном районе Внутренняя Монголия зафиксировано еще три новых случая заражения - все они ввозные, однако страна, из которой прибыли люди, в сообщении властей не указывается.

Общее число выявленных в Китае ввозных случаев инфицирования коронавирусом достигло 1 756, из них 1 694 человека выздоровели, еще 62 проходят лечение. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

Общее число подтвержденных случаев этого заболевания в КНР достигло 83 017, умерли 4 634 человека, 78 307 вылечились и выписаны из медучреждений. В настоящее время 76 пациентов в Китае еще находятся на лечении от вызванного коронавирусом заболевания, состояние трех из них оценивается как тяжелое.

С начала апреля власти Китая публикуют отдельную статистику по бессимптомным пациентам. Если у человека с положительным результатом теста на коронавирус и отсутствием симптомов все же проявились характерные признаки болезни (кашель, температура и другие), его учитывают в официальной статистике заболевших. За минувшие сутки выявлены 16 человек с положительным результатом теста на коронавирус и отсутствием симптомов, большинство из них - 13 - прибыли из-за рубежа. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 397 таких пациентов, из них 34 прибыли из-за границы. При этом власти не публикуют общее число бессимптомных случаев, зафиксированных в Китае с начала пандемии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.