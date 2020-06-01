Сильный ветер сорвал крыши домов в трех населенных пунктах Башкирии

ТАСС, 1 июня. Шквалистый ветер повредил минувшей ночью кровли нескольких жилых домов и фермерских хозяйств в трех населенных пунктах Башкирии, сообщается в понедельник на сайте регионального управления МЧС России.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных явлений произошел срыв кровель в трех населенных пунктах Чекмагушевского района", - говорится в сообщении. Ветром повреждены кровли нескольких частных домов и ферм в селах Староузмяшево, Стробикинино и Юмашево. В этих населенных пунктах ведутся аварийно-восстановительные работы.

Также сильный ветер повредил опоры линии электропередачи, произошли отключения электроснабжения. По данным на 04:00 часа (02:00 мск), отключенными остаются четыре населенных пункта. Восстановить электроснабжение планируется днем 1 июня.

Ранее в воскресенье на сайте ГУ МЧС по региону сообщалось, что с 20 часов 31 мая до 20 часов 1 июня в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалистое усиление ветра до 22 м/с.