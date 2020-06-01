Поисковый отряд "Рысь" из Бурятии отправится в экспедицию на острова Курильской гряды

УЛАН-УДЭ, 1 июня. /ТАСС/. Поисковики отряда "Рысь" из Бурятии вместе представителями Русского географического общества и учеными отправятся в июле 2020 года в масштабную экспедицию для раскопок на местах ожесточенных боев в ходе Курильской десантной операции, которая велась во время Второй мировой войны. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Отряд "Рысь" начал подготовку к экспедиции и подбор кандидатов для участия в масштабной экспедиции на острова Курильской гряды. В состав отряда войдут наиболее опытные и подготовленные поисковики и юнармейцы Бурятии. Ребята примут участие в проведении раскопок на местах ожесточенных боев в ходе Курильской десантной операции, которая велась во время Второй мировой войны", - сообщили в ВВО.

Отряд "Рысь" появился в 2006 году, поисковики за 14 лет обнаружили свыше 350 пропавших без вести на полях сражения солдат, установлены имена 129 бойцов, из них семеро из Бурятии. В прошлом году отряд участвовал в экспедиции по поиску останков советских солдат в Калининградской области: удалось обнаружить и поднять останки 60 солдат и семерых офицеров 26-й гвардейской стрелковой дивизии и 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. В этом году поисковики отправятся в Подольск и Халхин-Гол (Монголия).

"В прошлом году к юбилею Победы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол поисковиками был торжественно открыт и передан в дар монгольской стороне памятник "Воинам Бурятии". На постаменте, облицованном керамогранитом и обрамленном георгиевской лентой из металла, закреплены памятные таблички с указанием имен 398 воинов-уроженцев Бурятии, павших в боях в 1939 году на реке Халхин-Гол", - отметили в пресс-службе.

Курильская десантная операция (18 августа - 1 сентября 1945) - десантная операция войск 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота СССР против японских войск во время Второй мировой войны для овладения Курильскими островами. Итогом операции стало занятие советскими войсками 56 островов Курильской гряды общей площадью 10,5 тыс. кв. км, которые позднее, в 1946 году, были включены в состав РСФСР.