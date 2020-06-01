{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шестилетняя девочка потерялась в Крыму

Ребенка ищут более 50 человек

ТАСС, 1 июня. Спасатели МЧС и волонтеры ведут поиски шестилетней девочки, которая пропала 31 мая во время прогулки в крымском поселке Ленино. В поисках задействованы 55 человек, сообщается в понедельник на сайте главного управления МЧС региона.

"В 00:40 часов поступило сообщение, что в районе Северо-Крымского канала, возле поселка городского типа Ленино потерялся ребенок 2014 года рождения. К спасательным работам привлечены 55 человек и 14 единиц техники", - говорится в сообщении.

Шестилетняя Карина пропала во время прогулки 31 мая, уточняется в официальной группе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "Вконтакте".

Теги
РоссияКрым
В столице стартовала заявочная кампания на конкурс "Московская реставрация - 2020"
На премию могут быть номинированы все, кто участвовал и внес свой вклад в реставрацию объектов культурного наследия
Читать полностью