Запись на тестирование на антитела в Москве стала доступна через приложения

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Запись на тестирование на антитела к коронавирусу стала доступна через приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Городские электронные сервисы постоянно адаптируются к новым условиям и потребностям жителей. Теперь записаться на тестирование на наличие антител к коронавирусу можно и через смартфон, используя городские мобильные приложения. Для этого достаточно авторизоваться и указать номер полиса ОМС", - приводится в сообщении информация пресс-службы столичного департамента информационных технологий.

Услуга доступна людям в возрасте от 18 лет. Записаться заранее и пройти тест могут те, у кого есть московский полис ОМС, а также те, кто не имеет его, но прикреплен к городской поликлинике. Запись производится за две недели до визита. Пользователь будет направлен в ближайший к поликлинике пункт сдачи крови.

Для того, чтобы записаться на тестирование в приложении "Госуслуги Москвы", нужно перейти в раздел "Запись к врачу", затем выбрать свое имя и нажать на вкладку "Записаться к врачу", далее в перечне специальностей и медицинских услуг понадобится выбрать "Кровь (антитела COVID-19)", а в открывшейся форме - свободного специалиста. Ввести данные полиса ОМС, чтобы воспользоваться услугой, можно в разделе "Профиль". Если эта информация уже была введена пользователем в личном кабинете на портале mos.ru, то она автоматически отобразится и в приложении.

Тестирование на антитела по предварительной записи в Москве началось с 27 мая.