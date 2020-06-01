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Пандемия коронавируса нового типа

В Забайкалье 30% работников с выявленным коронавирусом являются медиками

Всего в регионе выявили 1 165 заболевших COVID-19, из них 548 человек выздоровели, 20 пациентов умерли

ЧИТА, 1 июня. /ТАСС/. Медики составили около трети общего числа работников в Забайкальском крае, у которых выявили коронавирус. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба регионального правительства.

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"Больше всего заболевших среди медицинских работников - 30%, работников торговли и сферы услуг - около 20%, 11% - работники транспортной сферы", - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Забайкалье в числе регионов с наиболее быстрым распространением заболевания и поручил отправить в регион группу врачей из Москвы. Столичные специалисты прибыли в Читу 28 мая.

Согласно последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 1 165 случаев заражения коронавирусом, выписаны 548 человек, 20 пациентов умерли. Из-за сложной обстановки в крае до 8 июня продлены ограничительные мероприятия.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 405 843 случая заражения, выздоровели 171 883 человека, умерли 4 693. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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