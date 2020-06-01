Проект "#Москвастобой" подготовил программу ко Дню защиты детей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Культурно-образовательная онлайн-площадка #Москвастобой, запущенная столичным Комитетом по туризму, дала старт специальной программе ко Дню защиты детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

"В Международный день защиты детей на сайте #Москвастобой появилась серия образовательных видеороликов от проекта для детей "НЬЮМ", созданного информационным агентством ТАСС. В подборке представлены видео на самые разные темы - от мастер-классов по изготовлению поделок своими руками до небольших сюжетов об искусстве, адаптированных для детской аудитории", - говорится в сообщении.

Юные зрители смогут совершить виртуальные прогулки по местам в Москве, связанным с жизнью и творчеством великих русских писателей. Они также услышат интересные истории о том, как создавались любимые литературные произведения, например, серия книг о Гарри Поттере. Кроме того, в проекте расскажут о значении популярных идиом в русском и английском языках и о многом другом.

"К детской онлайн-программе проекта #Москвастобой присоединился музей-заповедник "Царицыно". 1 июня в 11:00 на сайте москвастобой.рф пройдет трансляция онлайн-премьеры кукольного спектакля "ПетрушКино", подготовленного театром "Кит", - говорится в сообщении.

#Москвастобой предлагает и другие увлекательные материалы для детей. Их легко найти на сайте москвастобой.рф, благодаря специальному хэштегу #детям. Так, например, встретиться с любимыми мультипликационными персонажами позволит онлайн-проект "Дома с Союзмультфильмом"- на сайте размещена золотая коллекция из 100 мультфильмов, среди которых "Ежик в тумане", "Чебурашка", "Винни-пух" и многие другие.

НЬЮМ - информационно-образовательный проект агентства ТАСС, созданный при поддержке Министерства просвещения РФ. Задача проекта - с помощью коротких видеороликов, слайд-шоу и анимации доступно рассказывать о важных событиях и персонах, актуальных для детей и подростков вопросах. Ньюм - это короткий анимационный ролик или видеоновость, а также объясняющие видеоролики, слайд-шоу, инфографика, моушн-графика, контент с элементами геймификации. Проект ориентирован на детскую и подростковую аудиторию в возрасте от 8 до 16 лет.

О проекте

#Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный столичным Комитетом по туризму вместе с культурными площадками города. На сайте проекта москвастобой.рф можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. В проекте участвуют более 50 культурных площадок, их количество постоянно увеличивается. Специально для проекта было записано более 120 видеоэкскурсий.