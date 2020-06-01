Площадь лесных пожаров в России сократилась на 26% с 2019 года

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в России этой весной на 26% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"По прогнозу Росгидромета и других гидрометеорологических источников высокая пожарная опасность прогнозируется на территории Сибири и Дальнего Востока, а также европейской части страны в течение всего пожароопасного сезона 2020 года и вполне может войти в пятерку самых горимых. Но несмотря на погодные условия, уже по итогам весны нам удалось переломить ситуацию: площадь пожаров в этом году на 26% меньше, чем в прошлом", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.

По словам вице-премьера, ситуацию с лесными пожарами в настоящее время обостряют несанкционированные палы сухой травы на землях сельхозназначения.

С начала года лесопожарные силы ликвидировали на территории Российской Федерации 5 696 лесных пожаров на пройденной огнем площади 830 305 га. Региональные лесопожарные службы обеспечили ликвидацию в первые сутки 83% возникших лесных пожаров, в том числе, в труднодоступной местности. В период майских праздников, с 1 по 10 мая 2020 года, площадь действующих лесных пожаров в России сократилась в 3,6 раза.