Город-курорт Санья продвигает систему онлайн-контроля сферы общественного питания

САНЬЯ /Китай/, 1 июня. /ТАСС/. Власти курортного города Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) продвигают систему онлайн-контроля и регулирования отрасли общественного питания. Как сообщила газета "Санья жибао", по меньшей мере 773 кафе и ресторана города присоединились к специальному приложению, через которое пользователи в режиме реального времени могут наблюдать за работой поваров на кухне того или иного заведения.

Чтобы проверить, что происходит в горячем цеху какого-либо ресторана, необходимо скачать мобильное приложение "Янгуан цаньинь", что в переводе с китайского означает "открытая, прозрачная сфера общественного питания". Как отмечается в материале, разработка и продвижение этой онлайн-платформы нацелена на создание эффективной модели регулирования отрасли общественного питания города. С одной стороны, это повышает ответственность кафе и ресторанов: в случае обнаружения нарушений правил работы и санитарных норм они будут сразу же устранены. С другой стороны, такой подход усиливает доверие потребителя к тому или иному заведению.

Местные власти отмечают, что система может быть распространена и в других городах острова Хайнань, для этого, как подчеркивается в материале, нет никаких ограничений.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточными Гавайями" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В прошлом году остров посетили свыше 83 млн китайских и иностранных туристов, доходы туристической отрасли провинции выросли на 11%, до 105 млрд юаней (около $14,89 млрд).