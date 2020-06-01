У членов правительства Сахалинской области не выявили коронавирусную инфекцию

На прошлой неделе из Хабаровска в Южно-Сахалинск прилетели офицеры Росгвардии. На острове они общались со своими коллегами и представителями органов власти региона. Позже у одного из офицеров выявили коронавирусную инфекцию. Из-за него на тестирование были направлены все члены правительства области.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Тестирование членов правительства Сахалинской области на наличие коронавирусной инфекции показало отрицательный результат. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

"Тесты на COVID-19 прошли около 2 тыс. сотрудников правительства и подведомственных учреждений. Все результаты отрицательные", - написал глава региона.

По информации губернатора, из-за прилетевшего на остров зараженного офицера аналогичную проверку организовали и для всех сотрудников авиакомпании "Аврора", дислоцированных на Сахалине. У них также получен отрицательный результат.

В Сахалинской области, входящей в число регионов с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой, зарегистрированы 74 зараженных, 58 человек вылечились, не зафиксировано ни одной смерти. Также не зарегистрировано ни одного случая заражения внутри региона, все заболевшие прибыли на острова с материка.