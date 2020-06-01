В Забайкалье доставили медоборудование для борьбы с коронавирусом после поручения Путина

ЧИТА, 1 июня. /ТАСС/. Партия медицинского оборудования и средств защиты для борьбы с коронавирусом поступила в Забайкальский край по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
"Более 2 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, 100 тыс. защитных костюмов, 1,1 млн медицинских масок, а также 10 аппаратов ИВЛ поступили в Забайкалье в рамках благотворительного груза из Москвы", - говорится в сообщении.
Регион также получил 10 тыс. защитных многоразовых очков, пять кислородных концентраторов, три тепловизора.
Ранее Путин назвал Забайкальский край в числе регионов с наиболее быстрым распространением заболевания и поручил отправить туда группу врачей из Москвы. Столичные специалисты прибыли в Читу 28 мая. Согласно последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 1 165 случаев заражения коронавирусом, выписаны 548 человек, 20 пациентов скончались. Из-за сложной обстановки в Забайкалье до 8 июня продлены ограничительные мероприятия.