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Пандемия коронавируса нового типа

В Забайкалье доставили медоборудование для борьбы с коронавирусом после поручения Путина

Регион получил более 2 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, 100 тыс. защитных костюмов, 1,1 млн медицинских масок и 10 аппаратов ИВЛ

ЧИТА, 1 июня. /ТАСС/. Партия медицинского оборудования и средств защиты для борьбы с коронавирусом поступила в Забайкальский край по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Более 2 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, 100 тыс. защитных костюмов, 1,1 млн медицинских масок, а также 10 аппаратов ИВЛ поступили в Забайкалье в рамках благотворительного груза из Москвы", - говорится в сообщении.

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Регион также получил 10 тыс. защитных многоразовых очков, пять кислородных концентраторов, три тепловизора.

Ранее Путин назвал Забайкальский край в числе регионов с наиболее быстрым распространением заболевания и поручил отправить туда группу врачей из Москвы. Столичные специалисты прибыли в Читу 28 мая. Согласно последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 1 165 случаев заражения коронавирусом, выписаны 548 человек, 20 пациентов скончались. Из-за сложной обстановки в Забайкалье до 8 июня продлены ограничительные мероприятия.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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