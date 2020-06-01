В Забайкалье доставили медоборудование для борьбы с коронавирусом после поручения Путина

ЧИТА, 1 июня. /ТАСС/. Партия медицинского оборудования и средств защиты для борьбы с коронавирусом поступила в Забайкальский край по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Более 2 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, 100 тыс. защитных костюмов, 1,1 млн медицинских масок, а также 10 аппаратов ИВЛ поступили в Забайкалье в рамках благотворительного груза из Москвы", - говорится в сообщении.