В городе Санья пройдут учебно-развлекательные мероприятия для 110 детей из бедных семей

САНЬЯ, 1 июня. /ТАСС/. Ассоциация женщин курортного города Санья на (провинция Хайнань, южный Китай) проведет серию учебных, развлекательных и туристических мероприятий для 110 детей из малоимущих семей. Как сообщило издание "Санья жибао", мероприятия приурочены к Международному дню защиты детей.

По данным издания, дети и их родители смогут посетить театральный парк "Красный женский отряд" (по одноименной кинокартине 1960 года), морскую экодеревню Дамаошань, Долину роз в бухте Ялуньван, Национальный парк поливного риса, а также даосский парк "Большая и малая небесные обители". Как отмечает газета, эта программа будет содействовать патриотическому воспитанию детей, а также позволит им в развлекательной форме ознакомиться с научно-техническими достижениями родного края.

"Уверен, что богатая программа в честь Дня защиты детей позволит привлечь еще большие общественные силы к развитию молодого поколения. Это создаст благоприятные условия для здорового развития детей и будет содействовать их всестороннему прогрессу", - приводит газета слова члена постоянного комитета городского комитета Коммунистической партии Китая Чжоу Яньхуа.

По данным издания, мероприятия будут проходить до 6 июня. В них примут участие дети в возрасте от 6 до 12 лет.