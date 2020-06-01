В российских регионах запустили тестирование на антитела к коронавирусу

ТАСС, 1 июня. Государственные и частные лаборатории начали проводить тестирование жителей субъектов РФ на антитела к новой коронавирусной инфекции. Оно позволит узнать, сколько вынужденных работать в период режима самоизоляции людей уже переболели, а также оценить вероятность второй волны коронавируса, сообщили ТАСС представители властей регионов и сотрудники клиник.

Сотрудники правоохранительных органов, различных социальных служб, системы ЖКХ, продавцы, водители такси в первую очередь смогут сдать тест на антитела к коронавирусу в Калмыкии, где приобретено 20 тыс. тест-систем SARS-CoV-2 Antibody Test, сообщил в прямом эфире в Instagram министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

"Важно знать, сколько человек получили иммунитет в процентном соотношении среди групп риска тех людей, которые работали на передовой все это время. Если иммунная прослойка будет процентов 40, то можно с определенной долей вероятности говорить, что повторной вспышки осенью мы можем избежать. Если количество иммунной прослойки будет незначительным, то можно ответственно говорить о возможности второй волны коронавируса через определенный промежуток времени", - сказал он.

О намерении в первую очередь провести тестирование врачей и медицинских работников заявили и в Кабардино-Балкарии. Пока о старте проведения анализа крови на антитела к коронавирусной инфекции в регионе объявили только три частные клиники. Стоимость услуги в них составляет 950, 1 250 и 1 450 рублей соответственно.

"Исследований на антитела мы не делаем, это проводится только в московском регионе в пилотном режиме. В течение двух-трех недель ожидаем, что мы тоже в эту работу будем вовлечены, скорее всего, так же, как и в Москве, тестирование на наличие антител будет начинаться с медицинских работников госпиталей, [где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией]", - сообщил ТАСС руководитель республиканского управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии Жираслан Пагов.

Вирусологический центр на базе городской больницы № 40 провел в Санкт-Петербурге исследование с участием добровольцев разного возраста без симптомов коронавируса. По данным городского комитета по здравоохранению, всего провели 1 276 тестов у людей в возрасте от 11 до 93 лет, мужчины и женщины были представлены одинаково. Наличие антител выявляли методом иммуно-ферментного анализа (ИФА).

Как пояснили ТАСС в больнице, многие надеются, что они в скрытой легкой форме уже перенесли болезнь и можно не бояться заразиться. Результаты теста показали, что это не так - антитела к коронавирусу нашли только у 5,6% обследованных - это 69 человек, что свидетельствует о "крайне низком уровне иммунной прослойки населения".

Компании ищут переболевших сотрудников

Частная сеть медицинских лабораторий "Хеликс" с 16 мая начала тестирование на наличие или отсутствие антител к новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге и 129 городах присутствия. Чувствительность теста составляет более 95%. Его стоимость будет единой во всех регионах страны и составит 1,6 тыс. рублей без учета стоимости взятия биоматериала - венозной крови. Организация планирует осуществлять до 10 тыс. таких тестов в сутки, на проведение каждого из них необходимо двое суток, не считая дня сдачи.

Другая частная сеть лабораторий, "Инвитро", начала проводить тестирования на антитела к коронавирусу в Санкт-Петербурге, а также в Москве и Московской области, Новосибирске, Самаре и Челябинске. Стоимость исследования составит 950 рублей без учета стоимости взятия биоматериала. Исследование будет доступно для всех желающих, не имеющих симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель). Обратиться за выполнением исследования смогут как физические, так и юридические лица, направление врача не требуется.

Областной консультативно-диагностический центр в Ростове-на-Дону начал тестирование на наличие тел к COVID-19 с 25 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. По словам собеседника агентства, процедуру проводят бесплатно по направлению от врача. Люди, у которых его нет, также могут провериться на наличие антител к новой коронавирусной инфекции, но уже на платной основе. Стоимость исследования - 900 рублей без учета забора материала.

Новосибирский Центр новых медицинских технологий проводит тест в формате иммунно-ферментного анализа (ИФА), специалисты получают результат спустя 48 часов. Среди желающих как физлица, так и руководители организаций, желающие проверить своих сотрудников. "В основном это касается тех компаний, кому мы ранее делали анализы на COVID-19, они ждали выхода теста на антитела, и сейчас отдел продаж обзванивает эти компании, либо они сами выходят [на центр], обращаются также и другие компании", - сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

На второй день со старта оказания данной медуслуги (25 мая) специалисты центра наблюдали умеренный спрос на нее. Причем спрос на тестирование на наличие COVID-19 был выше, чем на определение антител к инфекции.

Многопрофильная клиника "Медсанчасть-168" в Новосибирске предлагает два варианта проведения теста на антитела. В первом случае анализ проходит по одному показателю, определяется наличие антител в организме, стоимость теста - 1 тыс. рублей. Во втором случае тест дополнительно покажет, является ли человек переносчиком вируса (стоимость - 1,8 тыс. рублей). Время готовности теста - один рабочий день, уточнили ТАСС в клинике.

Разработки вузов РФ

Несмотря на то, что в России тестирование на антитела уже ведется, научные сотрудники в регионах продолжают работу над созданием новых тест-систем на антитела к новому коронавирусу. К примеру, ученые Института экологии и генетики микроорганизмов Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН) разработали ряд моделей экспресс-тестов, которые помогут за несколько минут понять, переболел человек или нет.

Как сообщил ТАСС доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник института Михаил Раев, чтобы представить готовую к сертификации и производству тест систему необходимы реагенты - рекомбинантные белки вируса или их фрагменты.

"Работа в плане моделирования завершена, эти модели виртуальные, они у нас существуют в виде дизайн-проекта. Мы планируем конструировать тесты как минимум в трех вариантах. Самый простой вариант может использоваться в домашних условиях. Тестирование на дому напоминает тест на беременность. Другой вариант, мы предполагаем, будет использоваться в кабинете врача или клинической лаборатории, он будет сложнее в исполнении. Третий вариант однозначно предназначен для лаборатории, это будет уже не экспресс-тест, он будет реализовываться не пять минут, а в пределах одного-полутора часов", — сказал Раев.

Специалисты Казанского федерального университета совместно с АНО "Научно-исследовательский центр ДНК" создают тест-полоски для определения антител к новому коронавирусу. Планируется, что они так же будут действовать по принципу теста на беременность, только с использованием крови человека.