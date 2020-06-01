Отреставрированные танки времен войны пройдут по Севастополю на параде Победы 24 июня

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Восстановленые советские танки Т-34 и ИС-2, артиллерийская установка "Катюша" и несколько других единиц техники времен Великой Отечественной войны пройдут 24 июня по Севастополю на параде Победы. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Черноморского флота.

"24 июня в Севастополе по улице Ленина в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет механизированная колонна из 87 единиц военной техники, в составе которой, кроме действующих образцов вооружения, будут представлены боевые машины времен Великой Отечественной войны. Историческая часть парада с поставленными на ход фронтовыми машинами будет состоять из 13 легендарных экспонатов, часть которых снова на ходу благодаря труду военнослужащих отдельного ремонтно-восстановительного батальона автобронетанковой службы Черноморского флота", - сообщили в пресс-службе.

В состав колонны войдут танки Т-34 и ИС-2, пусковая установка БМ-13 ("Катюша"), самоходная артиллерийская установка СУ-76 и мотоциклы М-60, которые раньше уже участвовали в парадах. Кроме того, севастопольцы и гости города смогут увидеть восстановленные в этом году тяжелые самоходные артиллерийские установки ИСУ-122 и ИСУ-152, противотанковую самоходную артиллерийскую установку СУ-100, а также боевую машину реактивной артиллерии БМ-31-12, получившую прозвище "Андрюша". После парада вся техника вернется на территорию мемориального комплекса на Сапун-горе для статичной демонстрации посетителям музея.

Реставрация военной техники ведется в Севастополе с 2018 года. Количество восстановленных машин на парадах постоянно растет. В остальное время они выставляются на открытой экспозиции мемориального комплекса на Сапун-горе в пригороде Севастополя, созданного на месте одного из важнейших боев за освобождение города, произошедшего 7 мая 1944 года. В этом году в рамках реконструкции комплекса там создана Аллея славы русского оружия.

Для Севастополя память о Великой Отечественной войне особенно важна: ему присвоено звание города-героя за то, что здесь более чем на полгода задержали немецкие войска. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Оккупация города длилась почти два года, он был освобожден 9 мая 1944 года.