Власти Якутии полностью сняли режим карантина с Чаяндинского месторождения

Карантин на Чаяндинском месторождении в Ленском районе Якутии был объявлен 17 апреля. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работают более 10 тыс. человек. По состоянию на 17 мая региональное управление Роспотребнадзора подтвердило 43 случая заражения коронавирусом на месторождении. Власти Якутии 20 мая оставили режим карантина по коронавирусу на двух участках на территории месторождения, где располагаются госпиталь, изолятор и обсерватор.

ЯКУТСК, 1 июня. /ТАСС/. Режим карантина снят полностью на территории Чаяндинского месторождения в Ленском районе Якутии, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе региона.

Указ о снятии режима карантина подписан в понедельник главой Якутии Айсеном Николаевым. Как сообщается в документе, карантин с двух участков месторождения - "ВЗиС 72 км АО "Стройтранснефтегаз" и "ВЗиС Опорная база ООО "Газпром добыча Ноябрьск" - отменяется с 1 июня 2020 года.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции. Трутнев поручил Роспотребнадзору протестировать на коронавирус всех проживающих и работающих на объекте. Минздраву, МЧС необходимо организовать на месте полевой мобильный госпиталь, гарантировать наличие медоборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты. С 1 мая там работает госпиталь МЧС на 12 койко-мест. Самолет МЧС также доставил туда полевой медпункт и пункт временного размещения на 125 мест.

Ранее власти региона сообщали, что рассчитывают вывезти с месторождения из-за выявления очага заражения коронавирусом 8,5 тыс. человек, оставшаяся часть должна работать для обеспечения непрерывного производственного процесса. Отмечалось, что вывоз вахтовиков в регионы РФ завершится до 1 июня.

Всего в Якутии зарегистрировано 2 042 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровел 841 человек, умерли восемь пациентов.